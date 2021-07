Abtswind vor 1 Stunde

Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Mittwochmittag kam es in Abtswind auf der Kreuzung Weinstraße/Am Altenberg zu einem Verkehrsunfall. Der 73-jährige Fahrer eines Traktors-Gespanns fuhr auf dem Flurbereinigungsweg aus den Weinbergen kommend in Richtung Weinstraße und bog nach links Am Altenberg ab.