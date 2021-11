Rödelsee aktualisiert vor 57 Minuten

Rödelseer Pfarrerin Raffaela Meiser wird offiziell installiert

Pfarrerin Raffaela Meiser wird nach drei Jahren "Probezeit" nun ganz offiziell in Rödelsee und Fröhstockheim in ihr Amt eingeführt. Der Installationsgottesdienst findet an diesem Sonntag, 28. November, statt – wegen der aktuellen Corona-Situation allerdings nicht in der Kirche, sondern um 10 Uhr im Innenhof des Schlosses Crailsheim in Rödelsee. Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang mit Grußworten. Meiser war im Herbst 2018 mit damals 31 Jahren als jüngste Pfarrerin in der Rödelseer Geschichte Silvia Knoll im Amt nachgefolgt. Für die gebürtige Schweinfurterin ist es die erste Pfarrstelle.