Marktbreit vor 1 Stunde

Radlerin missachtete Vorfahrt von Auto

Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Einmündung zur Ochsenfurter Straße/Hafenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Ochsenfurter Straße, heißt es im Bericht der Polizei. An der Einmündung zur Hafenstraße missachtete die Frau die Vorfahrt eines einbiegenden Pkws. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Durch den Anstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 EUR.