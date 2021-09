Marktsteft vor 1 Stunde

Radfahrer aus ungeklärter Ursache gestürzt

Am Montagabend kam es in der Neubaustraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Fahrer eines E-Bikes machte eine Radtour. Nachdem er bemerkte, dass er sich verfahren hatte, bremste der Radler sein Gefährt bis zum Stillstand ab und fiel aus ungeklärter Ursache zur Seite um. Beim Stutz verletzte sich der Mann laut Bericht der Polizei leicht. Vor Ort wurde er vom Rettungsdienst versorgt und zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.