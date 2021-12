Eine neue Projektgruppe mit dem Namen "Querfeldein – Gottes Wirken auf der Spur" ist im pastoralen Raum "Schwarzach am Main - St. Benedikt" entstanden, heißt es in einer Pressemeldung des Bistums Würzburg. Die Pastoralassistentin Bettina Gawronski und acht Gemeindemitglieder haben sich im Sommer 2021 zusammengefunden mit dem Ziel, die Menschen im neuen großen pastoralen Raum Schwarzach am Main - St. Benedikt einander näher zu bringen.

Nun stellt die Projektgruppe eine Reihe von Wandertouren vor und lädt ein, miteinander auf Gottes Spuren im neuen Pastoralen Raum unterwegs zu sein, heißt es weiter. Gestartet wird am 29. Dezember um 13 Uhr mit der Tour "Ich will Dich segnen – Du sollst ein Segen sein" rund um Großlangheim, bei der die segensreiche Kunst der Bildstöcke im Mittelpunkt steht. Welche Bedeutung hatten sie einst und was haben sie uns heute noch zu sagen – darüber erzählen Carola Böhm und Roswitha Dörflein-Schenk bei einer dreistündigen Wanderung. Dabei gelten nach aktuellen Vorgaben die 2G-Regelungen.

Am 12. März wird die Reihe mit der Tour "Schöpfungserwachen" auf der Weininsel bei Volkach fortgesetzt. Bei der Wanderung rund um die Hallburg sollen die Teilnehmenden der Schöpfung bei der Vorbereitung des Erwachens im Frühjahr gemeinsam auf die Spur kommen. Weitere Termine folgen am 7. Mai unter dem Thema "Recht und Gerechtigkeit" und am 18. September zu "Früchte der Erde - die Mühlentour". Vor zwei Monaten wurde der erste Pastorale Raum "Schwarzach am Main – St. Benedikt" im Bistum Würzburg offiziell errichtet, so die Mitteilung. Ein 14 Personen starkes Pastoral-Team begleitet nun 32 Kirchengemeinden – von Gaibach im Nordosten bis Mainbernheim im Süden – dabei, Kirche und Glauben neu zu gestalten.

Weitere Infos per Email an: bettina.gawronski@bistum-wuerzburg.de