Da hat sich in den vergangenen sechs Jahren nicht viel geändert: Nach wie vor stellt die Verwaltung bei den aktuellen Bedarfszahlen für die Kinderbetreuung in Marktsteft ein erhebliches Defizit fest. Noch immer fehlen im Kindergarten der Stadt Plätze und der Bedarf wird nur teilweise gedeckt.

Und so lautet das Fazit, das vom Stadtrat schon 2016 und 2019 nahezu gleichlautend festgestellt wurde: "Insgesamt besteht daher langfristig ein Bedarf an zwei bis drei Krippen- und zwei bis drei Kindergartengruppen." Um diesen Bedarf zu decken, soll eine Krippen- und eine Kindergartengruppe zusätzlich errichtet werden. Derzeit sieht die Stadt die Schulkinderbetreuung noch im Kindergarten, schließt aber einen freien Träger nicht aus.

Zur baulichen Erweiterung des Kindergartens läuft gerade das VGV-Verfahren, das wohl im März abgeschlossen sein dürfte – dann erfolgt die Auswahl eines Architekturbüros. Um dieses Verfahren nicht zu stoppen, bleibt der Stadtrat bei den bisherigen Bedarfsentscheidungen. Eine weitere Gruppe, etwa für die Hortbetreuung, kann dann eventuell noch nachgeschoben werden. Auf Antrag von Manuela Wagner wird der Stadtrat noch vor der Benennung eines Architekten den Kindergarten besichtigen.

Förderprogramm zur Fassadensanierung wird verlängert

Das Ziel, die Besitzer der Anwesen in der Hauptstraße durch eine Erhöhung der Zuschüsse aus dem kommunalen Förderprogramm zur Fassadensanierung zu bringen, wurde zwar nicht erreicht. Doch es gab im Sanierungsgebiet andere Eigentümer, die aus dem auf jährlich 20 000 Euro erhöhten Zuschusstopf schöpften, was zumindest ein Teilerfolg ist. Nun, nach zwei Jahren, stand die Entscheidung für eine Verlängerung des erhöhten Programms an – und stieß bei den Räten auf offene Ohren.

Peter-Michael Himmel brachte gar eine Erhöhung des Fördertopfes auf 50 000 Euro ins Gespräch. Zusätzlich sollte dann aber auch eine Information an die Hauseigner im Sanierungsgebiet gehen. Dieter Lang stimmte dem zu: "Die Innenentwicklung ist nach wie vor ein wichtiges Thema, eine Erhöhung könnte da ein positives Signal setzen."

Am Ende war es nur Bürgermeister Thomas Reichert, der gegen die alljährlich neu zu beschließende Erhöhung der Mittel im kommunalen Förderprogramm auf 50 000 Euro stimmte. Seine Begründung: Prinzipiell sei er auch für die Erhöhung, wollte aber gegenüber der Kämmerei ein Zeichen setzen, dass die Stadt in finanziell engen Zeiten nicht unbedacht Geld ausgibt.

Neues Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr

Rund 75 000 Euro wird das neue Mehrzweckfahrzeug für die Marktstefter Feuerwehr kosten. Das soll das bisher genutzte Fahrzeug ersetzen, das nach 28 Jahren immer mehr an Reparaturkosten verschlingt. Einsicht herrschte bei den Räten und beim Bürgermeister, der sagte: "Die Fahrzeuge stehen sich fast tot. Sie fahren wenige Kilometer, aber der Zahn der Zeit nagt trotzdem." Die Finanzierung soll, so die Aussagen der Feuerwehr über einen staatlichen Zuschuss von knapp 14 000 Euro und Eigenkosten der Stadt von rund 44 000 Euro erfolgen. Dies ist aber nur möglich, weil der Verein der Marktstefter Feuerwehr sich ebenfalls an der Fahrzeugbeschaffung beteiligt. Und das mit 17 000 Euro, also mehr, als der Freistaat geben wird.

Nur noch Ergebnisprotokolle wird es im Bereich der VG Marktbreit aus den Sitzungen der Ratsgremien geben. Anfragen der Räte und der Zuschauer werden künftig nicht mehr protokolliert – so das Ergebnis eines Beschlusses des Bürgermeisterausschusses, den Reichert bekannt gab.