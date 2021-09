Dettelbach ist ein optimaler Ausgangspunkt für Wanderer und Naturliebhaber. Vor allem die Themenwanderwege lassen das Wanderherz höher schlagen. Der Herbst steht vor der Tür und die Pilze suchen sich ihren Weg ans Licht, heißt es in einer Pressemitteilung der Touristinformation Dettelbach.

Passend zur Saison dürfen sich Wanderer auf eine besondere Aktion in Zusammenarbeit mit dem Kitzinger Land freuen. Denn am 3. Oktober heißt es von 11 bis 16 Uhr auf die ,,Pilze‘‘, fertig, los!

Der Ablauf ist ganz einfach: Pro TraumRunde sind zwei Pilze versteckt. Mindestens einen der Pilze finden, ein Foto davon machen und per Privatnachricht oder an tourismus@kitzingen.de senden.

Bitte die Kärtchen auf denen die Pilze abgebildet, sind nicht mitnehmen, damit sich auch andere Wanderfreunde auf die Suche machen können.

Zu gewinnen gibt es unter anderem die Dettelbacher Entdeckergutscheine und das besondere Gebäck aus Dettelbach: Die Muskatzinen. Alle Informationen zu dem Gewinnspiel findet man auf der Facebookseite TraumRunden – Wanderglück im Kitzingerland.

Die TraumRunde Dettelbach startet am historischen Rathaus und bietet an der Herz Jesu Höhe und der Josefshöhe tolle Ausblicke auf den Main, die Weinberge und die historische Altstadt Dettelbachs. Ein Teil der TraumRunde Dettelbach verläuft analog zum Sagen- und Mythenweg. Der Aufstieg ist kurz und wird mit einer wunderschönen Aussicht, Informationen über die Stadt Dettelbach und einem Wein- und Obstlehrpfad belohnt, heißt es weiter in der Mitteilung.

Auf der TraumRunde Dettelbacher Dörfer läuft man meist auf urwüchsigen Wegen durch Weinberge, Obstplantagen und Felder. Sie verläuft durch die Ortsteile Brück, Neusetz und Neuses am Berg. Die Mischung aus Kultur und Natur lässt jede unserer Wanderstrecken zu einem einmaligen Erlebnis werden.

Die Gästeführer Weinerlebnis Franken laden außerdem zu regelmäßigen Führungen ein. Von April bis Oktober kann man sich in Dettelbach an jedem ersten Sonntag im Monat einer geführten Wanderung durch die Weinberge anschließen.

Information und Anmeldung für geführte Wanderungen in der Tourist Information im KUK in Dettelbach, E-Mail: tourismus@dettelbach.de; Tel.: (09324) 3560, www.dettelbach-entdecken.de