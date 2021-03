Dettelbach vor 34 Minuten

Picknick in den Weinbergen genießen

Lust auf eine kulinarische Wanderung in den fränkischen Weinbergen? Pünktlich zum Osterwochenende starten die lokalen Winzer und Gastronomen in Dettelbach mit einem neuen Service, teilt das Kultur- & Kommunikationszentrum (KuK) Dettelbach mit: die Dettelbacher Picknicksteige. Interessenten gehen einfach wandern und bekommen ihren vorab bestellten Picknickkorb direkt auf die Route geliefert. Im Angebot sind zwei unterschiedliche Brotzeit-Pakete und auch eine Flasche Dettelbacher Wein, angerichtet in kleinen Einmachgläschen, präsentiert in traditionellen Weinsteigen aus Holz. Gleich zwei der Qualitäts-Wanderwege, auch überregional als TraumRunden im Kitzinger Land bekannt, starten in Dettelbach. Bei Fragen wenden sich Interessenten per Mail oder telefonisch an das Team des KUK Dettelbach. Weitere Informationen zu den Preisen, den Lieferzeiten sowie dem genauen Angebot stehen unter www.dettelbach-entdecken.de