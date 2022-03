Atzhausen vor 34 Minuten

Pfosten im Hof der Feuerwehr angefahren

Ein Absperrposten in der Hofeinfahrt der Feuerwehr in Atzhausen wurde in der Zeit von Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 16.45 Uhr, angefahren und beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Der Schaden wird laut Polizeibericht auf 1500 Euro geschätzt.