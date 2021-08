Der Pfarrgarten in Stadelschwarzach blickt auf eine lange Historie zurück: Schon auf Plänen von 1833 taucht er mit der noch heute vorhandenen charakteristischen Wegekreuzstruktur und der typischen Umzäunung auf; seit den Zeiten als Klosterdorf diente er dem örtlichen Pfarrer zur Versorgung mit Obst und Gemüse, die Blumen schmücken noch heute die Kirche.

Diese Bezüge zur jüngeren und älteren Historie möchte nun ein Verein in Gründung wiederherstellen und hat sich mit der Landschaftsarchitektin und Kreisfachberaterin des Landkreises Kitzingen, Mechthild Engert, kompetente Beratung zur Umsetzung an die Seite geholt. In einem Workshop wird am Samstag, 7. August, von 15 bis 17 Uhr das Vorhaben vorgestellt und gemeinsam konkret an den Einzelheiten geplant, heißt es in der Ankündigung.

So wird beispielsweise das Birnenspalier wiederhergestellt werden und in jedem Gartenquadranten ein Obstbaum seinen Platz finden. Auch sollen nach und nach Sitzmöglichkeiten entstehen, die zum Verweilen einladen, um sich an heimischen Pflanzen, Insekten und Vögeln zu erfreuen und diese öffentlich zugängliche kleine Oase des Ortes mit anderen Augen wahrzunehmen.

Voranmeldung per E-Mail an pfarrgarten-stadelschwarzach@posteo.de oder unter Tel.: (0176) 80731653 erforderlich.