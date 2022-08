Marktbreit vor 56 Minuten

Pelzig Live in Marktbreit

Mit über 700 begeisterten Besucher:innen ausverkauft war der Live Auftritt von Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig auf der Main-Bühne am Alten Kranen in Marktbreit. Im Rahmen einer Open Air Veranstaltung am Vorabend des WE-FOR-FUTURE – Festivals 2022, legte Frank Marcus Barwasser den Finger teilweise ziemlich tief in die sprichwörtliche Wunde. In seinem Kabarettprogramm: "Der wunde Punkt" macht der Kabarettist den Zuschauer:innen klar, der Mensch ist weder die Krone der Schöpfung noch ist die Erde der Mittelpunkt des Universums und der Homo Sapiens ist im Grunde auch nur ein triebgesteuerter Affe, der nichts im Griff hat. Erwin Pelzig auch diesmal auf der Bühne in bewährter Begleitung von Hartmut und Dr. Göbel.