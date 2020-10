Die Volkacher CSU-Stadtratsfraktion hielt vor kurzem eine Fraktionsbesprechung der besonderen Art ab. Das schreibt die Fraktion in einer Mitteilung an die Presse. Während sie in den vergangenen Wochen und Monaten häufig auch auf digitale Fraktionsbesprechungen ausgewichen sind, versammelten sich die Stadträte Uwe Kossner, Stephan Dinkel, Hanns Strecker und Simon Rinke mit Bürgermeister Heiko Bäuerlein und dem Ortssprecher aus Gaibach Hans-Jürgen Linke am Parkplatz des Volkacher Trimm-Dich-Pfades. Die Kolleginnen Andrea Haupt und Gerlinde Martin meldeten sich urlaubs- bzw- familienbedingt ab.

So machte sich der Männer-Reinigungs-Trupp mit Eimern, Lappen und Schwämmen auf den Weg. Während die Stadtratsmitglieder die Geräte und (Stations-)Schilder von Anlagerungen und Moosschichten befreiten, Müll entlang des Trimm-Dich-Pfades sammelten und notierten, an welchen Geräten es Verbesserungen bedarf, wurden aktuelle Themen rund um Volkach, seine Ortsteile sowie die anstehende Stadtratssitzung besprochen. Bürgermeister Heiko Bäuerlein, von dem diese Idee ausging, freute sich über das engagierte Mitarbeiten seiner CSU-Kollegen, heißt es abschließend in der Mitteilung.