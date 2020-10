Kitzingen vor 6 Stunden

Parteinotiz: Kitzinger CSU verkauft Taschen aus Wahlbannern

"Praktisch. Pragmatisch. Nachhaltig" lautete das Motto, unter dem CSU-Kreisvorsitzende Barbara Becker, CSU-Kreisgeschäftsführerin Gerlinde Martin und Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner die ersten CSU-Aktentaschen aus Wahlbanner vorstellten. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. Nachdem nach der Kommunalwahl im März bereits eine kreative Kindermalaktion die "Laufzeit" der Wahlbanner als Corona-Mutmacher verlängert hatte, wurden diese jetzt durch die Lebenshilfe zu Taschen verarbeitet. Durch die langfristige Verwendung sind die Taschen nicht nur ökologisch, sondern auch sozial vorzeigbar, da rund 50 Prozent der Kosten an die Lebenshilfe gehen, so die Mitteilung. Erworben werden können die restlichen Exemplare online unter www.CSU-Kitzingen.de oder im CSU-Bürgerbüro in der Kaltensondheimer Straße 6. Info unter Tel.: (09321) 7799 oder Tel.: (0151) 52513773.