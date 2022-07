Mainstockheim vor 16 Minuten

Open-Air-Kabarett zum Weinfestauftakt

Stilvolles Ambiente, Open-Air-Kabarett, erstklassige Weine, kreative Küche und beste musikalische Unterhaltung – all das verspricht "Wein am Main", das auf dem Festplatz direkt am Flussufer vom 22. bis 25. Juli in Mainstockheim stattfindet, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Das Festwochenende einläuten wird am Freitag, 20 Uhr, Martin Herrmann mit seinem Programm "Feinstaubalarm!". Der mit zahlreichen Kleinkunstpreisen ausgezeichnete bayerisch-schwäbische Kabarettist ist der Meinung: "Feinstaubalarm ist auch nur ein vornehmes Wort für Kehrwoche". In seinem Programm nimmt er sich der Skurrilitäten in der Großstadt an: "Wir sortieren den Müll als Gewissensbonbon und zum Wertstoffhof fahren wir die gespülten Joghurtbecherdeckelchen mit dem SUV". Der Zutritt zum Weinfestgelände ist an diesem Abend nur mit (Kabarett-)Eintrittskarte möglich, heißt es in der Einladung. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Main-Apotheke, Hauptstraße 77, in Mainstockheim, oder per E-Mail an info@wein-am-main.de