Oldtimer von Aussiedlerhof gestohlen

Bereits in der Zeit vom 1. September 2019 bis 1. März 2021 kam es in der Keltenstraße in Kitzingen an einem Aussiedlerhof zum Diebstahl eines Pkws. Bislang unbekannte Personen entwendeten einen restaurationsbedürftigen, nicht zugelassenen, silberfarbenen Ford-Taunus ohne Innenausstattung.