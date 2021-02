Kitzingen vor 1 Stunde

Ökumenischer Gottesdienst

„… aber die Liebe ist die Größte unter ihnen“ – das steht als Überschrift über dem ökumenischen Gottesdienst, zu dem Dekanin Kerstin Baderschneider und Gemeindereferentin Erika Gerspitzer am Sonntag, 14. Februar, um 18 Uhr in die evangelischen Stadtkirche in Kitzingen einladen. Von all dem, was unser Leben trägt, ist die Liebe das Größte, schreibt der Apostel Paulus. Ohne Liebe gehen wir ein, verlieren wir den Halt. Ohne Liebe hat selbst das, was wir füreinander tun, nur einen schalen Geschmack.