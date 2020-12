Der Berg an Baugenehmigungen in der Stadtverwaltung Kitzingen wird weniger: Oberbürgermeister Stefan Güntner (CSU) zufolge geht es "in die richtige Richtung", sagte er in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung des Stadtrats. Zwar lägen immer noch ungenehmigte Anträge aus dem Jahr 2018 im Bauamt, räumte das Stadtoberhaupt ein, aber "es werden definitiv weniger".

Zugleich würden Bauvorhaben der Jahre 2019 und 2020 bearbeitet. Güntner reagierte damit auf Nachfrage aus dem Gremium, ob der von der Verwaltung angekündigte Abbau des Genehmigungsstaus vorankomme.