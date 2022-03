Nach zweijähriger Corona bedingter Pause fand die Generalversammlung der Feuerwehr Nordheim statt. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr die Neuwahlen der Kommandanten und der Vorstandschaft. Der scheidende Vorstand Norbert Glaser begrüßte die Ehrengäste und die stark besuchte Versammlung im Vereinsheim. Alle Anwesenden lauschten den Worte des Vorstandes, der über die Veranstaltungen der letzten zwei Jahre berichtete. Anschließend richtete Kommandant Marcus Wachler dankende Worte an die aktiven Kameraden und berichtete von einer stetig wachsenden Einsatz- und Jugendmannschaft. Erfreut zeigte er sich auch hinsichtlich der neu gegründeten Kinderfeuerwehr, bei der die Kinder spielend an die Feuerwehr herangeführt werden. Ein kurzer Abriss in die vergangenen Einsätze der letzten beiden Jahre zeigte eine große Vielfalt an Einsätzen, die die Nordheimer Wehr zu bewältigen hatte.

Landrätin Tamara Bischof dankte der gesamten Feuerwehr für ihr Engagement und lobte die Arbeit im Jugendbereich. Anschließend führte sie zusammen mit dem Kreisbrandrat Dirk Albrecht die Ehrungen durch. Diese fielen in diesem Jahr ganz besonders aus. Gleich fünf Ehrungen für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden durchgeführt. Diese erhielten: Norbert Glaser, Erich Gürsching, Bernhard Rauch, Harald Rauch und Dietmar Ungemach. Ihnen allen wurde gedankt für eine Tätigkeit, die nicht selbstverständlich ist.

Der Vorstand der Feuerwehr Nordheim leitete nun über in die Wahlen der Kommandanten und gab das Wort an den 2. Bürgermeister Bernhard Fiehl. Dieser entschuldigte die 1. Bürgermeisterin Sibylle Säger, die terminlich leider verhindert war. "Wir sind stolz auf unsere Feuerwehr und danken für ihre hervorragende Arbeit", so Fiehl. Als Wahlleiter fungierte Fiehl anschließend für die Kommandantenwahl, bei der 1. Kommandant Marcus Wachler und 2. Kommandant Matthias Glaser in ihrem Amt bestätigt und einstimmig wiedergewählt wurden. Auch übernahm der 2. Bürgermeister die Wahlleitung bei der im Nachgang durchgeführten Wahl der neuen Vorstandschaft. Hier wurden Daniel Frankenberger und Peter Säger einstimmig zum 1. und 2. Vorstand gewählt. Des Weiteren wurden Matthias Franke zum Schriftführer, Harald Rauch zum Kassier und Benedikt Trost zum Beisitzer gewählt.

Kreisbrandrat Dirk Albrecht richtete nach den Wahlen seine Worte an die Versammlung, bei der er auf die Einsätze im Landkreis Kitzingen, insbesondere auf das Hochwasser im letzten Jahr einging. Hinsichtlich des immer wieder kaputten Feuerwehrautos und der schlechteren Zustände im Gerätehaus richtete er mahnende Worte an die Gemeinde und sprach einen Handlungsbedarf in diesem Bereich aus. Zum Schluss bedankte sich der ausgeschiedene Vorstand Norbert Glaser für die vergangenen 24 Jahre und beendete anschließend die Versammlung.

Von: Peter Säger (2. Vorstand, Freiwillige Feuerwehr Nordheim am Main)