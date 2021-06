Das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim hat in seinem 40. Jubiläumsjahr eine neue, besondere Veranstaltungsreihe im Angebot. Unter dem Motto der „Natur auf der Spur“ finden in den Sommermonaten Vorführungen und Workshops für Erwachsene, Jugendliche und Kinder statt.

Los geht es am Sonntag, 20. Juni mit der Vorführung „Pflanzenwässer… und die alte Kunst des Destillierens“ (14 – 16 Uhr). Hierbei erfahren die Teilnehmer, wie man aus Rose, Lavendel, Rosmarin oder Melisse Pflanzenwässer herstellt und wie vielfältig sie einsetzbar sind. Man erhält einen Einblick in die Geschichte der Pflanzenwässer, die Eigenschaften verschiedener Ursprungspflanzen und erfährt, wie Hydrolate als Raumluftspray, Alltagskur, in Cremes oder in der Aromaküche weiterverwendet werden können. Die Kursleiterin zeigt die Herstellung von Pflanzenwasser mit Hilfe einer Destille und erklärt auch die Vorgehensweise der Destillation mit Utensilien aus dem Hausgebrauch, heißt es in der Ankündigung.

Die Vorführung findet im Kräutergarten des Freilandmuseums statt und richtet sich an Erwachsene und Schüler ab 15 Jahren und ist bei der Vhs Kitzingen unter der Kurs-Nr. F14635KT bis spätestens 15. Juni buchbar. In der Kursgebühr von 15 Euro ist bereits der Museumseintritt inkludiert. Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens acht und maximal zwölf Personen. Bei schlechtem Wetter steht eine überdachte Alternative zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung.

Weitere „Natur auf der Spur“-Workshops stehen im Programm: Tee-Werkstatt „… aus der Welt der heimischen Kräutertees“ (18. Juli); Bastel-Workshop „Was riecht denn da so gut?“ (15. August).

Weitere Infos: https://kirchenburgmuseum.de oder Tel.: (09326) 1224.