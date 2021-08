In der Sitzung des Marktgemeinderates im Kulturhaus gab Bürgermeister Peter Sterk die Öffnungszeiten für Kindergarten und –krippe für das Kindergartenjahr 2021/2022 bekannt. Die Eltern der Krippen- und Kindergartenkinder des Großlangheimer "Haus für Kinder", unter ihnen auch die Kinder, die neu aufgenommen werden, wurden wie jedes Jahr anhand von Befragungsbögen nach dem tatsächlichen Bedarf befragt.

Nach Absprache wurden dem Ratsgremium folgende Öffnungszeiten vorgeschlagen: Krippe: 7.30 bis 15.15 Uhr, Kindergarten: 7.15 bis 16.15 Uhr. Der Marktgemeinderat stimmte der Änderung der Öffnungszeiten im "Haus für Kinder" ab September 2021 zu. Zu diesem Zeitpunkt wird auch eine neue Kinderpflegerin eingestellt, teilte der Bürgermeister mit. Die neuen Räumen, die für die Kinder bei Aus- und Umbau im ehemaligen Josefstift entstanden, würden "gerne genutzt", informierte der Bürgermeister. Aufgrund von Abrissarbeiten werde die Ferienbetreuung in der Außenstelle stattfinden, so die weitere Information.

Zuschuss für neue Kühlanlage

Der Turnverein wird in diesem Jahr die Kühlanlage des Kühlraums in der Turnhalle erneuern, da die alte Anlage nach über 40 Jahren ausgetauscht werden muss. Die neue Anlage wird rund 2560 Euro kosten, der Verein beantragte bei der Gemeinde einen Zuschuss. Dieser wird nach dem üblichen Vereinszuschuss in Höhe von 20 Prozent der Materialkosten gewährt, was in diesem Fall 512 Euro entspricht.

Als "nicht schön" bezeichnete der Bürgermeister, dass die Diskussion über Lüftungsgeräte in der Schule in einem Leserbrief in der Zeitung ausgetragen wurde: "Da sollten wir lieber miteinander reden", wünschte sich Sterk.