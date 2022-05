Nach mehreren Jahren der Neu- und Umplanung sowie des Teilabrisses und Wiederaufbaus ist das "Häusle am Rebenhügel" in Dettelbach bereit, Gäste zu empfangen und zu beherbergen. Das geht aus einem Presseschreiben des Dettelbacher KUK hervor, dem die folgenden Informationen entnommen sind:

Die Familien Schmitt und Schinhammer haben ein gemütliches Frühstückscafé mit Gästezimmern geschaffen, das sich in den Abendstunden als Weinbistro präsentiert, in dem eine breite Auswahl an Bio-Weinen aus eigenem Anbau zusammen mit saisonalen Speisen angeboten wird.

Inhaberin und Betreiberin des "Häusles" ist Isabell Schmitt, die seit Jahren zusammen mit ihrer Familie im Gastronomiebereich tätig ist. Seit 1993 führen ihre Eltern Brigitte und Fred Schinhammer ein Restaurant in Bibergau. Die dort angebotenen Weine, die nun auch in Dettelbach ausgeschenkt werden, werden im familiengeführten Weingut angebaut und abgefüllt. Seit 1987 ist der Wein Bioland zertifiziert.

Neben dem gastronomischen Angebot im "Häusle am Rebenhügel" gibt es auch die Möglichkeit, in einem der drei Gästezimmer zu übernachten. Von Donnerstag bis Sonntag bietet das Häusle von 9 bis 12 Uhr Frühstück an. Zusätzlich ist Freitag und Samstag ab 17 Uhr geöffnet. Außerdem wird es spezielle Events, wie Wein-Wander-Proben, geben.

Infos und Reservierung unter Tel.: (0176) 20125605.