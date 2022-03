Tobias Czech ist der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kaltensondheim. Gerade mal 24 Jahre alt ist er, aber, so sein Vorgänger Johannes Meyer, topp ausgebildet, nicht nur bei der lokalen Wehr, sondern auch bei der Werksfeuerwehr der Südzucker in Ochsenfurt. Ihm zur Seite steht als Zweite Kommandantin mit viel Erfahrung Gabriele Brejschka. Sie war im Landkreis Würzburg bereits Kreisbrandmeisterin und ist Zweite Bürgermeisterin in Biebelried.

Auch wenn es einen doch recht großen Wechsel bei der Kaltensondheimer Wehr am Freitagabend im Feuerwehrhaus gab – der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Wolfgang Eschenbacher und Kommandant Johannes Meyer hatten die Sitzung gut vorbereitet und für alle neu zu besetzende Posten auch geeignete Kandidaten gefunden. Trotzdem nahmen die Wahlen am Ende den Großteil der Sitzung ein. Denn die Berichte selber fielen doch recht kurz aus, hatte es die letzte Versammlung erst im Sommer 2021gegeben.

Insgesamt hat die Kaltensondheimer Wehr 62 Mitglieder, davon sind 35 aktiv im Dienst, darunter zwölf Frauen. Natürlich gibt es da auch "Karteileichen", wie Meyer sagte, die kommen zwar nicht zu den Übungen, sind aber oft im Einsatz da. Überhaupt die Übungen: Sie fanden nur sehr bedingt statt und die Schulungsabende fielen komplett aus.

Großbrand an Neujahr

Natürlich war es der Großbrand an Neujahr, der die Wehr forderte. Gleich drauf gab es im Januar einen ersten Unwettereinsatz, im Juli nach Starkregen gleich einen zweiten. Und dann war da noch der bruchgelandete Schwan, der gefangen, versorgt und sicher untergebracht wurde. Mit "guten Gefühlen" blickte Meyer auf die vergangenen sechs Jahre seines Kommandantenseins zurück und freute sich, für alle Posten Kandidaten gefunden zu haben. Sein besonderer Dank galt seinem Vertreter Reinhold Salzgeber, der altersbedingt ebenfalls sein Amt niederlegte, krankheitsbedingt am Freitagabend nicht anwesend sein konnte. Er war schon von 1986 bis 2004 und dann wieder in den vergangenen sechs Jahren stellvertretender Kommandant in Kaltensonheim.

Bei den Ehrungen, durchgeführt von Kreisbrandinspektor Patrick Stein und Kreisbrandmeister Steffen Gernert, wurden Stefan Gut, Johannes Meyer und Stefan Wehr für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Die Ehrung von Georg Dürr für 40 Jahre und von Petra Ganz für 30 Jahre werden nachgeholt.

Neben Tobias Czech und Gabriele Brejschka als Kommandanten wurden Jana Eschenbacher, Annalena Spänkuch und Michaela Meyer zu Jugendwartinnen, Linus Spänkuch und Lorenz Meyer zu Gerätewarten, Laura Stadel und Joachim Beuschel zu Vertrauensleuten gewählt. Den Verein führt auch weiter Wolfang Eschenbacher, sein Vertreter ist Benno Eschenbacher, die Kasse führt Theresa Hager und Schriftführerin ist Anja Meyer. Grußworte gab es von der Landkreisführung und von Bürgermeister Roland Hoh.