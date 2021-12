Mit einem Aktionsjahr will das Netzwerk Main 2022 zusammen mit vielen Partnern entlang des gesamten bayerischen Mains den Fluss in den Mittelpunkt stellen. Gesucht sind Kommunen, Vereine, Organisationen, Bildungseinrichtungen und Akteure, die sich mit eigenen Veranstaltungen und Angeboten beteiligen möchten. Damit solle ein Zeichen gesetzt werden, wie wichtig und wertvoll der Main für alle Regionen von Bayreuth bis Aschaffenburg sei, wie das Netzwerk Main in einem Presseschreiben mitteilt.

Das Netzwerk Main ist ein Projekt des Flussparadieses Franken und setzt sich unter dem Motto "leben - lernen -schützen" für die Vernetzung der Städte und Kommunen entlang des Flusses ein. Für das Aktionsjahr können sowohl etablierte Formate als auch neue Ideen gemeldet werden. "Wir wollen sichtbar machen, was es am Main schon alles gibt und mithelfen, dass sich gute Ideen entlang des Flusses verbreiten und sich Akteure auch überregional vernetzen", wird Projektleiter Marc Heinz in der Mitteilung zitiert.

Start mit Müllsammelaktion zum Weltwassertag

Darum starte das Aktionsjahr zum Weltwassertag der Vereinten Nationen am 22. März 2022 mit einer gemeinsamen Müll-Sammel-Aktion. Unter dem Motto "Mein Main muss sauber sein" findet diese seit 2013 zwischen Lichtenfels und Haßfurt statt. "Ich weiß, dass es entlang des Mains noch ganz viele Vereine und Gruppen gibt, die sich zum Teil seit Jahrzehnten ebenfalls für müllfreie Gewässer einsetzen, die suchen wir", sagt Anne Schmitt vom Flussparadies Franken. "Und wenn sich neue Gruppen im Aktionsjahr gründen oder miteinander vernetzen, umso besser."

Ob Umweltbildungseinrichtung, Verein, Schule, Kindergarten, Volkshochschule, Lauf-Team, Pfadfindergruppe, Naturschutzverein, Kommune oder auch Einzelpersonen, alle können sich mit eigenen Angeboten und Ideen beteiligen. Das können Kanu-Schnupperkurse, Naturexkursionen, Wanderungen, ein Main-Picknick oder Besichtigungen sein. Gesucht sind neben öffentlichen Aktionen, wie etwa Drachenbootrennen oder Main-Triathlon, auch ganz spezielle wie Schauübungen der Wasserwacht, Boote bauen für Kinder oder Aktionstage an Schulen. Die Netzwerkpartner haben laut Mitteilung schon einiges gemeldet. So bringt die Region Bayreuth ihr Programm zum Deutschen Mühlentag am 6. Juni 2022 in das Aktionsjahr mit ein.

Wer sich am Aktionsjahr beteiligen möchte, soll sich möglichst bis zum 14. Januar per E-Mail an simone.kolb@netzwerkmain.de oder Tel.: (09527/9509534) melden. Ab Ende Dezember wird es zusätzlich ein Online-Formular auf der Homepage www.netzwerkmain.de zur Mitteilung von Veranstaltungen und Aktionen geben.