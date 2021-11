Kitzingen vor 27 Minuten

Naturfreunde wandern auf dem Stein-Wein-Pfad in Würzburg

Über den Dächer von Würzburg wanderten 28 Teilnehmer der Naturfreunde Kitzingen unter Führung von Barbara Ziegler. Vom Sportgelände Grombühl aus ging es auf eine neun Kilometer lange Rundwanderung zum Stein-Wein-Pfad, der ausgezeichnet ist mit dem Qualitätssiegel "Wege zum Wein". Auf dem Wanderweg zwischen den Weinbergen informierten uns Tafeln alles Wissenswertes über die Weinlage Stein, die die größte zusammenhängende Einzellage in Deutschland ist, sowie von den Menschen und Fürstbischöfe, die in Würzburg lebten. Vorbei am terroir f, das dem Thema Wein und Literatur gewidmet ist, wanderte man oberhalb der Weinberge hinauf zum 15 Meter hohen Bismarckturm. Hier hatte man einen fantastischen Ausblick auf die gegenüberliegende Festung Marienberg und zum Käppele. Weiter ging es zur Steinburg mit immer wieder einzigartige Ausblicke auf die Stadt Würzburg mit den zahlreichen Kirchtürmen und den Main, die uns praktisch zu Füßen lagen. Zurück über Steilanstiege, vorbei am Pavillon Moltkeruh, der unter Denkmalschutz steht, mit eindrucksvollen Panoramablicken ging es zum Ausgangspunkt. Zum Schluss wurde noch eine Stärkung im Hofbräukeller eingenommen, wo der Wandertag seinen Ausklang fand.