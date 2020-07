Kitzingen vor 50 Minuten

NaturFreunde absolvieren mit dem Rad 250 Kilometer

Die Radtour der NaturFreunde Kitzingen mit 15 Teilnehmern führte unter der Führung von Robert Brandmann auf Teilstrecken des "2 Franken Radweges" von Ochsenfurt über Kitzingen, Kleinlangheim, Handthal nach Ebrach, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort besichtigte man die Kirche und fuhr weiter nach Burgebrach. Dies war das erste Etappenziel. Am nächsten Morgen fuhr man weiter nach Bamberg und besuchte den Botanischen Garten, das Gartenschaugelände und die Innenstadt, weiter ging es bis nach Bischberg. Am nächsten Tag fuhr man über Zeil, Haßfurt und Schweinfurt bis nach Bergrheinfeld. Am letzten Tag ging es am Main entlang nach Wipfeld, Obereisenheim und zur Vogelsburg und weiter über Volkach nach Kitzingen. Da alle mit E-Bikes unterwegs waren, wurden insgesamt 250 Kilometer zurückgelegt.