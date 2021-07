Nach dem Rücktritt von Ludwig Meder als Stadtrat von Prichsenstadt wird der erste Nachrücker auf der Liste der Freien Bürger-Gemeinschaft (FBG), Stefan Deppisch, seinen Platz im Rat einnehmen.

Deppisch ist im Prichsenstädter Rat kein Unbekannter, saß er doch schon von 2014 bis 2020 im Stadtrat. Seinerzeit ist er über die Liste der SPD gewählt worden. Der 40-jährige parteilose Deppisch ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist selbständiger Vermögensberater beim Dachverband der Deutschen Vermögensberatung in Wiesentheid.

Er wohnt in Altenschönbach, will aber, wie er sagt, "keine Kirchturmpolitik betreiben", was er schon in der vorigen Legislaturperiode auch nicht gemacht hat. "Ich habe mich schon damals auf jede Sitzung gut vorbereitet, und das werde ich in den nächsten fünf Jahren auch machen", sagt er.

Ludwig Meder hat seinen Rücktritt erklärt, nachdem seine Fraktion am Karfreitag während einer Fraktionssitzung von einer Ratskollegin wegen vermeintlichen Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt worden war. Später hatte sich herausgestellt, dass die Sitzung erlaubt gewesen war.