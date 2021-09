Kitzingen vor 59 Minuten

Musik, Kaffee und launige Gespräche

Die Resonanz war so groß wie bislang nie: Mehr als 110 Senioren aus Willanzheim, Markt Herrnsheim und Hüttenheim trafen sich bei strahlendem Sonnenschein an der Hagenmühle in Willanzheim zum Seniorennachmittag der Dreiergemeinde. Die beiden Seniorenbeauftragten Andrea Pfannes und Elke Braun hatten einen unterhaltsamen Nachmittag samt Bustransfer organisiert, bei dem nach den langen Corona-Beschränkungen vor allem das Miteinander und die Gemeinschaft im Mittelpunkt standen. Bei Kaffee, Kuchen und herzhafte Kleinigkeiten tauschten die Besucher sich aus, lauschten Gedichtvorträgen, den Musikstücken des Musikvereins Willanzheim sowie einem kurzen Vortrag über Mozart, die berühmte Tasse Kaffee, die er in Würzburg getrunken hat, und zum Mozartfest. Der Hofladen Hagenmühle hatte sich nämlich an der Aktion „100 für 100“ des Würzburger Mozartfestes beteiligt und den 1. Platz gewonnen. Mit dem Preisgeld wurde der Nachmittag finanziert, außerdem gab es für die Senioren eine Tombola mit Preisen rund ums Mozartfest und aus dem Hofladen. Über die große Zahl an Besuchern und die gelungene Veranstaltung in idyllischer Umgebung freute sich neben den beiden Seniorenbeauftragten auch Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert.