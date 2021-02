Kitzingen vor 32 Minuten

Mit individuellem Coaching zum Erfolg

Im Januar startete das Coaching Kita- und Schulverpflegung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bereits in die zwölfte Runde. Mit dabei ist in diesem Jahr der katholische Kindergarten St. Vinzenz aus Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung.