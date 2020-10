Am Sonntagnachmittag fuhr eine 31-Jährige mit ihrem E-Bike den Flurbereinigungsweg zwischen Sommerach und Volkach, heißt es im Polizeibericht. Beim Abbremsen mit ihrem Fahrrad blockierte das Vorderrad und die Frau stürzte auf den Asphalt. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in die Klinik Kitzinger-Land. Am Fahrrad entstand kein Schaden.