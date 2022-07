Spaß haben, aber mit Sicherheit – das sei die Maxime der Stadt Volkach, wenn es um die fast 30 Spielplätze in der Stadt und den Stadtteilen geht. Deswegen finden regelmäßige Spielplatz-Kontrollen durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und jährlich die Sicherheitsüberprüfung durch eine Prüforganisation statt, wie es in einem Schreiben der Verwaltungsgemeinschaft Volkach heißt.

Bei der letzten Prüfung wurden bei einigen alten Metallspielgeräten Mängel festgestellt, so dass insgesamt drei alte Metallkarussells und fünf alte Metall-Klettergerüste auf den Spielplätzen in Volkach, Köhler, Fahr, Krautheim sowie in den Kindertageseinrichtungen Gaibach und Volkach abgebaut werden mussten.