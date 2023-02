Die Polizei Kitzingen sucht bezüglich einer möglichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Mainbernheim nach Zeugen. Das geht aus einer am Donnerstag (2. Februar 2023) veröffentlichten Mitteilung hervor.

Demzufolge soll es bereits am Donnerstag, 19. Januar 2023, zu einem Vorfall auf dem Mainbernheimer Rathausplatz gekommen sein.

Zeugen gesucht: Wer hat eine Auseinandersetzung am Mainbernheimer Rathausplatz beobachtet?

Eine 16-Jährige hat Anzeige erstattet und gab dabei an, dass sie am 19. Januar um 16.20 Uhr am Rathausplatz auf einen ihr flüchtig bekannten 17-Jährigen getroffen wäre. Dieser sei in Begleitung von zwei weiteren, ihr unbekannten Freunden gewesen. Im weiteren Verlauf hätte der Bekannte sie belästigt und geschlagen.

Der 17-Jährige bestreitet, dass es einen derartigen Vorfall gegeben hat und erstattete Gegenanzeige wegen Verleumdung.

Zeugen, die am 19. Januar entsprechende Beobachtungen vor der Kirche in Mainbernheim gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kitzinger Polizei unter der Telefonnummer 09321141-0 zu melden.