In einem Workshop beschäftigte sich der Sulzfelder Gemeinderat damit, wie es mit der gemeindeeigenen Immobilie des alten Kindergartens weitergehen soll. Soll die Gemeinde dort Wohnungen bauen? Noch ist alles offen. Bürgermeister Matthias Dusel regte deshalb zunächst dazu den Besuch in Sommerach an, um sich bei den Ratskollegen über die eventuelle Machbarkeit zu informieren. Gemeinderat Friedrich Staib wurde einvernehmlich beauftragt, eine kleine Machbarkeitsstudie anzufertigen, aus der auch der bauliche Zustand des Areals erkennbar wird.

Zunächst hatte sich Uwe Pfennig skeptisch gezeigt, ob eine Gemeinde ein solches Projekt überhaupt übernehmen könne. Staib hatte wegen Bedenken zur Bausubstanz angeregt, bis zu einer endgültigen Entscheidung kleine Schritte zu gehen, zumal keines der Kindergarten-Gebäude ein Baudenkmal darstelle. Dennoch könnte es eine Förderfähigkeit als städtebauliches Denkmal geben.

Sybille Schmitt stimmte dem Vorgehen zu, wollte aber vor Entscheidungen belastbare Zahlen sehen. Bärbel Faschingbauer dachte über einen Verkauf als Alternative nach und schränkte dazu ein, dass die Gemeinde das Vorgehen dann nicht mehr in der Hand halte. Mit Blick auf Familienfreundlichkeit und Senioren fand Gerhard Schenkel Besichtigungen in anderen Gemeinden vorteilhaft, zumal sich Ulrich Luckert für eine Bezahlbarkeit der Wohnungen für jedermann stark machte.

Bürgerforum kann beginnen

Die Gemeinde hat die Vorbereitungen für das Bürgerforum am 23. April im TSV-Sportheim weitgehend abgeschlossen. Der Bürgermeister will ab 13 Uhr das neue Parkkonzept vorstellen und Wasser- und Kanalfragen behandeln. Zudem wird das Konzept für eine Markthalle im Rathaus vorgestellt. Am Ende der Veranstaltung ab 17 Uhr ist Zeit für gemeinsame Gespräche zu den behandelten Themen.

