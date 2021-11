Gaibach vor 1 Stunde

Luftreiniger für das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach

Die Coronakrise begleitet das schulische Leben schon über ein Jahr und gerade in den letzten Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich, vor allem unter den jüngeren Menschen. Umso größer ist die Freude am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach, dass nach dem Ende der Herbstferien alle Klassenräume der Realschule und des Gymnasiums in Gaibach sowie der Außenstelle Gymnasium Gerolzhofen mit mehreren Luftreinigern ausgestattet sind. Ermöglicht hat dies der Schulträger, der Zweckverband Bayerische Landschulheime, der sich frühzeitig dazu entschlossen hat, die staatlichen Fördermittel abzurufen und für seine Schulen die leistungsfähigen, aber doch leisen Geräte anzuschaffen. So kann die Ansteckungsgefahr in den Räumen gesenkt und die Frischluftverteilung beschleunigt werden. Obwohl die Geräte das Stoßlüften nicht ersetzen, sind sie doch eine sinnvolle Unterstützung und ergänzen das einheitliche Lüftungskonzept des Franken-Landschulheims optimal.