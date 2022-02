Zur Berichterstattung über die Stadtratssitzung in Marktbreit und die probeweise Verkehrsberuhigung in der Innenstadt vom 16. Februar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Das Maintor in Marktbreit wird also von Mai bis Oktober an jedem zweiten Wochenende geschlossen. Was sich so schön und einfach anhört, wurde leider im „siebenjährigen Kampf“ nicht ansatzweise zu Ende gedacht.

Als von der Entscheidung betroffener Betrieb wurden unsere Argumente leider überhört.

Unsere Gäste verlassen sich nämlich auf ihr Navigationssystem, welches sie zukünftig vor das verschlossene Maintor navigiert wird. Von hier aus geht es aber nicht mehr rückwärts, da schon eine Autoschlange hinter einem steht, sondern ausschließlich über die Bachgasse weiter und dann intuitiv rechts in die Schustergasse. Diese ist stadteinwärts in Richtung Marktplatz aber nicht zu befahren. Der arme Ortsfremde versucht nun sein Heil entweder über den Schlossplatz, um dort ebenfalls nur stadtauswärtsführende Einbahnstraßen vorzufinden oder wählt den Weg über die Bernhard-Fischer-Straße, wo selbiges Problem besteht. Völlig entnervt ruft er spätestens nun im Hotel an, um sich telefonisch navigieren zu lassen oder gibt verzweifelt auf und fährt zurück auf die Autobahn.

Wir sind gegenüber den dringend nötigen Verbesserungen der Marktbreiter Verkehrssituation aufgeschlossen und würden z.B. eine verkehrsberuhigte Zone sehr begrüßen. Auch das Maintor könnten gegebenenfalls geschlossen werden, aber dann sollte dies auch in Zusammenhang mit einem schlüssigen Konzept erfolgen. Wir machen mal probeweise zu und schauen, was passiert, ist allerdings wenig zielführend.

Fraglich ist ebenfalls, woher die gastronomischen Betriebe aufgrund der pandemiebedingten Personalsituation die zusätzlichen Kapazitäten nehmen sollen, um die illusorischen Visionen der Belebung umzusetzen.

Tilmann König

(Löwen Hotel & Restaurant)

97340 Marktbreit