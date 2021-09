Wiesentheid vor 1 Stunde

Leserforum: Fingerspitzengefühl

"Fingerspitzengefühl" - genau das fehlt in Deutschland und nicht nur bei den Gemeinderäten in Wiesentheid. Natürlich sind 150 Euro nicht der große "Brocken", den die Betroffenen zahlen müssen. Ehrenamtliche Feuerwehrleute sehen ohnehin nicht das Geld, wofür die Gemeinde "berechtigt" wäre, es einzufordern. Vielleicht wäre es auch eine Art von "Fingerspitzengefühl", wenn die Nicht-Betroffenen" eine kleine Spende an "ihre Feuerwehr" zum Zeichen der Solidarität und zum Ausgleich für die Gemeindekasse zahlen?