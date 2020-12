Zum Artikel "Gurdulics neue Pläne" vom 10. Dezember erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Es ist schon verwunderlich, dass Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert vor der Vorstellung der Erweiterungspläne der Firma Knettenbrech und Gurdulic in Fröhstockheim von nur wenigen Beschwerden seitens der Fröhstockheimer spricht.

Eine Vielzahl von Beschwerden entspricht wohl eher der Realität.

Dass die Mehrheit aus CSU und Freien Wählern die Bedenken der Fröhstockheimer Bürgerinnen und Bürger bereits nach der ersten Präsentation der Erweiterungspläne, ohne genauere Fakten und Details zu kennen, befürworten, ist ein Schlag ins Gesicht der Fröhstockheimer.

Glücklicherweise haben die Gemeinderäte der Fröhstockheimer Liste Wort gehalten, und die Pläne der Firma Knettenbrech und Gurdulic kritisch hinterfragt.

An der durchgeführten "Probeabstimmung" zu den Plänen von Gurdulic beteiligten sich die Räte der Fröhstockheimer Liste mangels Fakten und Informationen nicht und wurden daher von Bürgermeister Stellvertreter Bernd Lussert als "Spielverderber" bezeichnet. Was ich als Zuhörer in der Gemeinderatsitzung als glatte Unverschämtheit empfand.

Scheinbar ist die geplante Erweiterung für die Mehrheit der Gemeinderäte nur ein Spiel, was vermutlich deren Wohnsitz in Rödelsee geschuldet ist.

Ulrich Holtz,

97348 Fröhstockheim