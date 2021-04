Zu "Volkach sagt Ja zum Glasanbau" vom 14. April erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Ich finde es sehr schade, dass der "Bratwurst to go"-Verkauf von Herrn Burger nicht genehmigt wird, denn er hätte das vielfältige Angebot in Volkach bereichert. Volkach besitzt eine große Dichte an gastronomischen Angeboten von klassisch fränkisch bis zur gehobenen Küche in jeder Preislage.

Schon jetzt wurde und wird dieses „Bratwurst to go“ bereits von mehreren Gasthäusern auf der Hauptstraße praktiziert. Ehemaliger Gasthof Behringer/Hinterhöfle zum Beispiel bei Marktveranstaltungen und aktuell an den Wochenenden vom Sterne-Restaurant Zur Schwane während des aktuellen Lockdowns. Aber nicht jeder Einheimische oder Gast möchte an den Wochenenden eine „First class Bratwurst“ zum entsprechenden Preis essen.

Mehrere Anbieter würden die Vielfalt eines kleinen Zwischendurch-Angebotes am Wochenende beleben, denn oft wurde morgens ausreichend gefrühstückt und mittags erinnert sich nur „der kleine Hunger“. Während der Woche bieten solche Bratwurst- oder Brotzeitweckli selbstverständlich auch unsere beiden Metzgereien Möslein & Wild in der Altstadt an.

Offener Eisverkauf an vier verschiedenen Stellen in Volkach nimmt doch auch niemandem etwas weg und belebt die Altstadt. Manch anderes Städtchen wäre froh, wenn es die Besucherfrequenz wie Volkach durch Einheimische und Gäste hätte.

Verhungern oder verdursten wird auch zukünftig in Volkach kein Einheimischer oder Gast, aber die Vielfalt an Angeboten in jeder Preislage leidet meiner Meinung nach sehr.

Ingrid Dusolt

97332 Volkach