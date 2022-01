Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B8 bei Iphofen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 17 Uhr war der 42-jährige VW-Caddy-Fahrer auf der Straße Am Leuchtturm unterwegs und wollte nach links auf die B8 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda Superb, der in diesem Moment aus Kitzingen kommend auf der Bundesstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch der VW in den Grünstreifen schleuderte.

Der 28-jährige Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Kitzinger Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden schwere Frontschäden und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf über 25 000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Unfallstelle durch die Feuerwehren Markt Einersheim und Possenheim gesperrt werden.