Auch in diesem Jahr will der Bayerische Landtag wieder seinen Bürgerpreis für herausragendes ehrenamtliches Engagement vergeben. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Heuer lautet das Leitthema: „Gemeinsam stiften – Gemeinschaft stiften – Sinn stiften.“ Dies teilte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker, mit.

„Unsere Gesellschaft lebt vom Miteinander und Füreinander. Gemeinnutzige Stiftungen sind dafür wunderbare Beispiele. Engagierte Menschen investieren Mittel und Zeit, setzen sich für gemeinnutzige und gemeinsame Ziele ein. Ihre Ideen und Projekte kommen der Allgemeinheit zugute, sie spiegeln die Vielfalt in unserer Gesellschaft wieder und ergänzen das Handeln des Staates auf wunderbare Weise. Sie sind wertvolle Impuls- und Ideengeber “, so Becker in einer Pressemitteilung.

Teilnehmen können gemeinnützige Stiftungen mit Sitz in Bayern, die sich mit ihren Projekten im Freistaat dafür einsetzen, Menschen zusammenzubringen – und das in vielen Bereichen: etwa im sozialen Bereich, der Kinder-, Jugend- und Seniorenhilfe, bei der Förderung von Bildung, Kultur und Kunst bis hin zu Heimatpflege, Umwelt und Landschaftsschutz. Angenommen werden Eigenbewerbungen oder auch Vorschläge von Dritten.

Die Preisträger werden von einem Beirat ausgewählt, der sich aus je einem Mitglied der Fraktionen im Bayerischen Landtag, je einem Mitglied des Bayerischen Gemeindetags und des Bayerischen Städtetags sowie des Vereins Bayerische Landtagspresse zusammensetzt. Den Vorsitz des Beirats hat die Präsidentin des Bayerischen Landtags inne.

Wo kann man sich bewerben?

Bewerbungen sind bis zum 9. Mai möglich. Der Preis ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert, wobei das Preisgeld auch auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden kann. Die Preisverleihung wird im Bayerischen Landtag am 29. Oktober stattfinden.

Alle Informationen rund um die Bewerbung findet man auf der Internetseite www.buergerpreis-bayern.de, per E-Mail an: buergerpreis-bayern2021@bayern.landtag.de oder info@barbarabecker.net sowie unter Tel.: (089) 41262651 oder Tel.: (09325) 9800260.