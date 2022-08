Großlangheims Bürgermeister Peter Sterk freute sich bei der Eröffnung der 20. Landesjugendjungtierschau der bayrischen Rassekaninchenzüchter am Samstagnachmittag auf dem Gelände des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins darüber, dass nach der Corona-Zwangspause wieder eine Schau zustande kam. Bei Blitz und Donner und dem lange ersehnten kräftigen Regenguss verlieh der Schirmherr der Veranstaltung in der Ausstellungshalle des Vereins auch seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Veranstaltung Zuchtfreunde und Züchternachwuchs aus nah und fern zusammen führte und auch das traditionelle Sommerfest am Sonntag das Interesse an Kaninchen und Federvieh stärkte.

Der Dank des Schirmherrn galt den Vereinsmitgliedern, denen es wieder einmal gelungen sei, eine große Schau und das Sommerfest auf die Beine zu stellen, "der Großlangheimer Kleintierzuchtverein ist nach wie vor ein sehr aktiver Verein, auch in Corona-Zeiten".

Hohe Qualität

Vereinsvorsitzender und Ausstellungsleiter Willi Habermann räumte ein, dass Pflege und Zucht von Hühnern, Tauben und Kaninchen sich in Corona-Zeiten nicht einfach gestalteten, was man auch an der geringer gewordenen Anzahl der Zuchtexemplare sehen könne. Dass bei der Jungtierschau in Großlangheim trotzdem 132 Tiere "von hoher Qualität" präsentiert werden konnten, "damit sind wir doch zufrieden und wir haben die Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht". Dass es wieder möglich sei, eine solche Veranstaltung durchzuführen, das liege an der Einsatzbereitschaft der Vereinsmitglieder, lobte der Vorsitzende dieses Engagement.

Großlangheim ganz vorne

Landesjugendleiterin Melanie Decker hob die Bedeutung einer solchen Ausstellung besonders für den Züchternachwuchs hervor und dass nach zwei Jahren Zwangspause Tiere von beachtlicher Qualität zur Schau gestellt werden konnten. Das mache Hoffnung für kommende Zeiten, da es auch weiterhin Regeln für den Transport der Tiere oder für Impfvorschriften zu beachten gelte. Sie dankte dem gastgebenden Verein, dem es gelungen sei trotz der coronabedingten Erschwernisse die Schau durchzuführen. Die Vereinsmeisterschaft beim Züchternachwuchs sicherte sich der Großlangheimer Kleintierzuchtverein vor den Vereinen aus Michelsneukirchen und Leidersbach.