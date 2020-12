Am Samstagabend wurde in der Hohenfelder-Straße im Stadtteil Sickershausen ein silberner Ford Focus von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren. Gegen 19.40 Uhr fuhr ein Auto von Sickershausen in Richtung Hohenfeld. Der Fahrzeugführer musste aufgrund eines entgegenkommenden weiteren Wagens nach rechts ausweichen und touchierte dabei den rechts am Fahrbahnrand stehenden Ford Focus im Bereich des Außenspiegels. Am Ford entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer bremste laut Polizeibericht kurz ab, schaute aus dem Fahrzeug heraus den Schaden an dem Ford an und fuhr in Richtung Hohenfeld weiter.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 14 10.