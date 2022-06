Ein 18-Jähriger schlug aus bisher unbekannten Gründen in Großlangheim, Landkreis Kitzingen, auf vier Personen ein. Die Tat spielte sich in der Nacht zu Freitag (17.06.2022) ab und führte zum Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen der Polizei Kitzingen, Würzburg-Land, Würzburg-Stadt und der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried.

Gegen 23.15 Uhr, gingen bei der Polizei Nachrichten über die gleichzeitig stattfindenden Angriffe des 18-Jährigen ein. Bewaffnet mit einem Metallrohr schlug er in der Hauptstraße von Kitzingen auf mehrere Personen ein.

Junger Mann greift vier Personen in Großlangheim: Großeinsatz der Polizei

Ein 46-jähriger Mann setzte sich gegen seinen Angreifer zur Wehr, der gegen den Widerstand des Mannes Unterstützung von seinem 30-jährigen Bekannten erhielt. Weitere Personen vor Ort bekamen es mit der Angst zu tun und verstecken sich vor dem aggressiven Täter. Das Ereignis und die eingehenden Notrufe führten zu einem Großeinsatz von mehreren Polizeistellen, die schnell am Tatort eintrafen. Aus Furcht vor ihrer Verhaftung versteckten sich der junge Mann und sein Bekannter in ihrer nahegelegenen Wohnung. Dort konnten sie die Einsatzkräfte festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen. Durch die Angriffe wurden vier Personen zwischen 26 und 62 Jahren leicht verletzt - sie erhielten noch vor Ort eine erste medizinische Versorgung.

Da die beiden Täter deutlich alkoholisiert waren, ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg jeweils eine Blutentnahme an. Der 30-Jährige wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 18-jährige Haupttäter verblieb zunächst in Polizeigewahrsam. Wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg seine Vorführung bei einem Ermittlungsrichter an, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ - seit Freitag befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Kitzingen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt werden.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Hintergründen der Angriffe geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09321/1410 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.

