Bereits am 23. November um 17 Uhr ereignete sich in der Alten Abtswinder Straße in Wiesentheid auf Höhe der Hausnummer 30 eine Unfallflucht. Ein bisher nicht bekannter Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin streifte einen ordnungsgemäß geparkten, grauen BMW am rechten, vorderen Kotflügel. Dabei entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Ebenfalls in Wiesentheid touchierte am Mittwoch um 17.15 Uhr eine bislang unbekannte Person vermutlich mit dem rechten Außenspiegel eines Pkw den linken Außenspiegel eines grauen Opel Astra, der in der Sophienstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Hier entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.