Große Vorfreude herrschte in Volkach, denn endlich sollte es passieren: Nach der Corona bedingten Pause in 2020 hofften die engagierten Musikerinnen und Musiker des Nachwuchs-, Jugendblasorchesters und des Symphonischen Blasorchesters, dass die vom Publikum stets gefeierten Volkacher Jahreskonzerte heuer tatsächlich stattfinden werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft. Die gute Nachricht vorneweg: Sie werden wie geplant am 3. Adventswochenende (11./ 12. Dezember) über die Bühne gehen, Corona-bedingt allerdings ohne Publikum, dafür werden sie live gestreamt.

"Wir standen vor der Wahl, entweder die Konzerte abzusagen, oder sie live zu streamen", betont Philipp Klinger, Leiter der Volkacher Musikschule. "In der Mainschleifenhalle werden nur Menschen vor Ort sein, die unbedingt dabei sein müssen. Es wird an zwei Tagen vorher schon Testungen geben und auch am Samstag und am Sonntag wird in der Halle für die Musiker und Begleitung eine Extra-Teststrecke aufgebaut. In der Halle gilt für alle die 2G Plus-Regel."

Links findet man auf der Homepage

Damit möglichst viele Musikbegeisterte den Livestream erleben können, wird das Prozedere möglichst einfach gehalten: Die Livestream-Links sind auf der Homepage www.musikschule.volkach.de unter Aktuelles zu finden. Für jedes Konzert gibt es einen Link. Man klickt den Link an und landet bei YouTube, es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Um den Genuss der Jahreskonzerte noch zu steigern, verkauft der Förderverein Volkacher Blasorchester im Vorfeld spezielle Verpflegungspakete "Jahreskonzert to go". Darin enthalten sind: das Programm- und Infoheft Jahreskonzert 2021, die CD "Klang.Erlebnis.Volkach" 20 Jahre Symphonisches Blasorchester Volkach", Knabbergebäck und Lebkuchen und eine Flasche Frankenwein. Erhältlich sind die Pakete zum Preis von 15 Euro zugunsten der Nachwuchsarbeit des Fördervereins Volkacher Mainschleife bei der Touristinformation, außer Dienstagnachmittag, Rathaus Zimmer 16, 1. OG (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr) und der Musikschule Bahnhofstraße 5 (Montag 10 bis 12 Uhr, Dienstag 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 12 Uhr sowie Donnerstag 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr).

Jugendblasorchester eröffnet das Konzert

Einer alten Tradition folgend, wird das Jugendblasorchester unter der Leitung von Armin Stawitzki das Konzert am Samstag, 19 Uhr, eröffnen. Die Musikerinnen und Musiker präsentieren ein frisches und modernes Programm und zeigen, dass das Orchester trotz der pandemiebedingten Pause keineswegs an Spielfreude und Emotionen verloren hat. Den zweiten Teil des Konzerts gestaltet das Symphonische Blasorchester erstmals unter Leitung von Manuel Scheuring. Moderiert wird der Abend von Uwe Hückmann.

Am Sonntagskonzert wirken ab 16 Uhr mit: Gitarrenensembles der Musikschule unter der Leitung von Barbara Hölzer und Daniela Holzapfel, das Blechbläserensemble, wie auch das Nachwuchsorchester der Musikschule unter der Leitung von Armin Stawitzki. Die Moderation dieses Konzertnachmittags übernimmt Jürgen Gläser.

Zur Förderung der Musikerinnen und Musiker nimmt der Förderverein Volkacher Blasorchester Spenden entgegen.