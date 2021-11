Markt Einersheim aktualisiert vor 57 Minuten

Konzert zur Advents und Weihnachtszeit in der St. Matthäus-Kirche

Am Sonntag, 28. November, findet um 17 in der St. Matthäus-Kirche Markt Einersheim ein Konzert zur Advent- und Weihnachtszeit statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es musizieren Martin Rothe (Violine) und Regine Schlereth an der Orgel. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Mozart und Rheinberger.