Das Quintett der Schlesischen Kammersolisten avancierte in den letzten Jahren zu einem der führenden Kammermusikensembles Europas, das beim Schleswig-Holstein Musik Festival und im Rheingau Musik Festival begeisterte. Der Konzertmeister, Darius Zboch, ist gleichzeitig ein großartiger Arrangeur. Das schreibt die Volkshochschule Kitzingen in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 20. November, um 20 Uhr wird sein neuestes Werk, Bearbeitungen von jüdischen Traditionals und Pop-Hits aus den 60er und 70er Jahren, in der Alten Synagoge Kitzingen vorgestellt. Anlässlich Beethovens 250. Geburtstages wird außerdem Beethovens "Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur opus 58" zur Aufführung gelangen, gespielt und moderiert vom Pianisten und Dirigenten Christoph Soldan, so die Mitteilung. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 2G-Regel.