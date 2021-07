Hohenfeld vor 47 Minuten

Konfirmation in Hohenfeld

Am Sonntag wurde Jakob Semmler, Leana Dietze und Moritz Friebel der Segen Gottes zugesprochen. An der Bergkirche, in der sie auch ihren Konfirmandenunterricht erlebt haben, feierten die Hohenfelder den festlichen Gottesdienst mit Pfarrer Thilo Koch und Pfarrerin Esther Zeiher.