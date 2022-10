Wie die Klinik Kitzinger Land mitteilt, finde in diesem Jahr im Rahmen der Herzwochen 2022 der Deutschen Herzstiftung eine Info-Veranstaltung für Patienten*innen zu dem Thema „Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern“ statt. Am 15. November, von 17:00 bis 18:00 Uhr, lädt Prof. Dr. Frank Breuckmann die Bürger*innen in den Gemeinschaftsraum in der Klinik ein, um sich informieren zu können.

Vorhofflimmern zählt in Deutschland zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen, schätzungsweise 1,5 bis 2,5 Mio. Menschen leiden daran. Die Veranstaltung dient dazu, die Patienten*innen über Ursachen, Risikovorsorge sowie aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung aufzuklären.

Selbst bei Patienten*innen mit gering ausgeprägten Symptomen kann es zu einer Herzschwäche oder zu einem Schlaganfall kommen. Da Vorhofflimmern gehäuft bei älteren Menschen vorkommt, empfiehlt u.a. die Herzstiftung, dass Senior*innen ab 65 und Herzerkrankte Routinekontrollen beim Arzt oder Ärztin vornehmen lassen sollen.

„Uns ist wichtig, die Patienten*innen umfassend über dieses so häufige Krankheitsbild aufzuklären. Gut behandelt, lassen sich Symptome gut lindern und negative Folgen verhindern. Gerade deshalb liegen uns derartige Info-Veranstaltungen sehr am Herzen“, gibt Prof. Dr. Frank Breuckmann Einblicke in die Schwere der Erkrankung.

Zur Veranstaltung in der Klinik Kitzinger Land können die Bürger*innen sich unter der Telefonnummer 09321 704-1501 oder unter kardiologie@k-kl.de anmelden. Aufgrund der pandemischen Lage benötigen die Gäste eine FFP2-Maske und einen Schnelltest von einer offiziellen Teststation. Dieser kann auch kostenfrei im Eingangsbereich der Klinik Kitzinger Land gemacht werden. Die Teilnehmerzahl ist dieses Jahr auf 30 Personen begrenzt.