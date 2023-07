Wie die Klinik Kitzinger Land mitteilt, wird am 29.07.2023, von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, zum ersten Mal ein Säuglingspflegekurs für werdende Eltern stattfinden.

Hebamme Anett Vetter aus Iphofen und Hebamme Nicole Dunkelberg aus Dettelbach nehmen sich den werdenden Eltern an. Dabei wird das Duo zeigen, wie Neugeborene gebadet und gewickelt werden, welche Kleidung geeignet ist, dazu noch eine kleine Trageberatung geben und vieles mehr berichten, was frisch gebackene Eltern wissen sollten. Natürlich werden in dem Kurs auch alle Fragen geklärt, die den kommenden Eltern auf der Seele liegen.

Die Teilnehmer müssen lediglich eine Puppe mitbringen, ansonsten sind alle nötigen Utensilien vor Ort. Da der Kurs nicht von der Krankenkasse übernommen wird, belaufen sich die Kosten pro Paar auf 75 Euro. Für eine Person würden 50 Euro anfallen. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf zehn Paare begrenzt und die Anmeldung zum Säuglingspflegekurs muss bis spätestens 26.07.2023 erfolgen.

Anmelden können sich die Interessierten per Mail unter hebamme-dettelbach@t-online.de oder storchentante@t-online.de. Außerdem kann die Anmeldung über Instagram erfolgen, in dem eine Nachricht an @hebamme_dettelbach oder hebamme.a_nett erfolgt.

Hebamme Vetter und Dunkelberg freuen sich jedenfalls schon jetzt ihr Wissen den werdenden Eltern mitzugeben und auf den Start des neuen Säuglingspflegekurses in der Klinik Kitzinger Land.