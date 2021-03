Enttäuscht zeigt einer Pressemitteilung zufolge der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW/FBW) im Kitzinger Kreistag, Josef Mend, über Äußerungen der CSU-Kreistagsfraktion in der vergangenen Woche. Diese hatte in einer Pressemitteilung Landrätin Tamara Bischof (FW/FBW) vorgeworfen, die geplante Stelle eines Klimamanagers am Kreistag vorbei besetzen zu wollen, was diese scharf dementiert hat. Auch die CSU hält an ihrem geäußerten Vorwurf nicht mehr fest und spricht von einem Missverständnis.

Dennoch stellt Mend in einer am Montag versandten Stellungnahme fest: „Die Öffentlichkeit bewusst falsch zu informieren hat nichts mit demokratischem Wettbewerb zu tun und zerstört die Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit im Kreistag.“ Die Fraktion FW/FBW befürworteten "die zügige Umsetzung des Beschlusses zum Klimamanager" und klar strukturierte, verständliche Aktivitäten zum Umweltschutz, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes und die vorgesehen BNE-Station in Marktsteft in einen Topf zu werfen, wie es die CSU vorhabe, gehe klar an den Zielen der Aufgaben vorbei, meint der FW/FBW-Fraktionsvorsitzende.